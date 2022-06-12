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Karadağ Başbakanı Abazovic, Ukrayna'yı ziyaret edecek

Karadağ Başbakanı Abazovic, Ukrayna'yı ziyaret edecek

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Ukrayna'ya, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine ziyarette bulunacak.

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Karadağ Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Abazovic, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidecek.

Abazovic'in, Batı Balkan liderlerine, "Ukrayna'ya ortak ziyaret" için teklif götüreceğine işaret edilen açıklamada, "Özellikle bölgedeki NATO üyesi ülkelerle gidilmesi için görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaretin amacı ise Batı Balkanlar'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini göstermek olacak." ifadesi yer aldı.

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