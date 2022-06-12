'Asgari ücrete zam' yapılacak mı? Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu katıldığı bir televizyon programında "Asgari ücrete zam" ve "EYT'de son durum ne?" sorusularına yanıt verdi. Sarıeroğlu "Her kesimle alakalı tespitlerimizi yapıyoruz. Kimseyi çaresiz zorda asla bırakmadık bırakmayız." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sarıeroğlu'nun asgari ücretten, 3600 ek göstergeye, EYT'den sosyal yardımlara kadar birçok konuda yaptığı önemli açıklamalar:

3600 ek gösterge

Gerçekten devrim niteliğinde bir düzenleme. Birinci derecedeki kamu görevlilerini ilgilendiren 3600 yükseltme durumu söz konusu. Tüm kapsamlardaki kamu görevlilerine 600 ek gösterge verilmiş oldu. Emekli maaşlarında kademelere göre yaklaşık 2 bin liralara kadar oluşan artışlar. Geçmiş dönemde emekli olanlar da bu sistemden etkilenmiş olacaklar. Yeni emekli olacakların alacakları tazminatlarda da 50 bin liraya kadar bir fark olacak.

Asgari ücrete zam olacak mı?

Asgari ücretle ilgili bir tespit komisyonumuz var, işçi, işveren ve kamu tarafından oluşan. Şuanda senede 1 kez belirlediğimiz bir sistemimiz var. Çalışma Bakanımız tarafından değerlendirilecek bir konu. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemdeyiz. Enflasyonla ilgi bu süreçten etkilenen tüm kesimler, işçisi, emeklisi, kamu görevlisi çiftçisi, genci… her kesimle alakalı şuanda tespitlerimiz yapıyoruz. Kimseyi çaresiz zorda asla bırakmadık asla bırakmayız. Her kesimle toplantı yapıyoruz. Şuan anket çalışması da yapıyoruz, yaşlılar, engelliler, talepler…

EYT’de son durum ne?

EYT konusu çok teknik bir konu, farklı senesi kalanlar, farlı şekilde maaş alacaklar… Bir beklentiye göre bir şey söylemek gerçekten yanlış olur. Sürecin içerisinde sayın Vedat Bilgin Bakanımızın şuana kadar götürdüğü çalışmalarda, asgari ücret konusunda ortaya konulan uzlaşma başarılı bir müzakere sonunda ortaya konuldu. Ben inanıyorum ki sadece EYT değil beklenti içinde olan çok kesim var her kesimle ilgili sayın bakanımız aynı başarılı müzakere süreçlerini yürüteceklerdir. Muhalefet çok rahat konuşabiliyor… Onlar söyler AK Parti yapar. Henüz adayı olmayan bir muhalefetten bahsediyoruz. Şu an Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeyiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçilme hayalleri içerisinde olan muhalefetin bu konulara gelme imkanı yok.

Sığınmacı sorunu

Dünyaya iyi örnek olan çok önemli bir modeli biz hayata geçirdik. Yunanistan’ın ortaya koyduğu görüntüler, maalesef ki dünyada çok tatsız görüntüler yaşandı ve sınıfta kaldı. Daha önce medeni dediğimiz ülkelerin bu konudaki insanlık dışı uygulamaları tepki çekti. 3 milyon 700 bin kişinin yaklaşık 320 bin kişisi mülteci konumunda kayıtlara tam girmiş durumda, 500 bin kişi dönmüş durumda. Hassasiyetle baktığımız bir alan ama maalesef bu konu üzerinden popülizm yapan kesimlere izin vermeyeceğiz.

Sosyal yardımlar

Sosyal yardım yaptıklarında bile vatandaşın üyelikleri ile bağlantılı olarak yardım yapan bir anlayışı, (CHP'li belediyeler) sosyal politika bağlamında değerlendirmeye bile gerek olmadığını düşünüyorum. Anlamış oldukları sosyal politika nedir bilmiyoruz. Herhangi bir sistem görmedik. Bu dönemde yaşanan ekonomik dalgalanma sürecinde vatandaşlarımıza katkı sağlamak için 15 milyar liralık paket, 1 yıl boyunca her ay sosyal yardımlardan faydalanan ya da bu dönemde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza verilecek. Sosyal politika başlığı altına giren her konuyu, ilgili uzmanlar, akademisyenlerimizle çok kapsamlı 2 gün boyunca değerlendireceğiz ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarımızı şekillendirmeye yarayacak.

İBB kaynaklarını slogan belediyeciliğine aktarıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu CHP'li belediyelerin hizmet vermek yerine ajanslara ve reklama kaynak aktardığı konusuda eleştirerek şunları söyledi: Başka ülkelerin bütçeleri ile eşdeğer bütçelere sahip belediyelerimiz var. İBB mevcut kaynaklarını daha çok, biliyorsunuz slogan belediyeciliği yapıyorlar, ajanslara gidiyor maalesef ki CHP’li belediyelerin paraları. Reklamda gayet iyi ama maalesef ki… Ajans Adana’da büyük bir facia bir belediye başkanı hükümeti devirme görevini kendisine adlediyor, bunun hayalini kuruyor twit de attım ‘Hadi oradan’ dedim kendisine. Önce belediye başkanı olarak görevini bir, vesayetçi darbeci zihniyetin hala izleri kendilerinde, ama daha önce bunlara yeltenenlerin sonu malum, nerede oldukları ne halde oldukları, millet iradesine saygı duyacaklar, bir de belediye olarak işlerini yapacaklar..