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Hayati Yazıcı'dan seçim tarihiyle ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hayati Yazıcı'dan seçim tarihiyle ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin "Erken seçim olacak." diye bir gündemi olmadığını belirterek, "Hükümetimiz ve ilgili kurum, kuruluşlar hayat pahalılığı, ekonomik politikalar ve güncel konulara odaklanmıştır. Bizim amacımız ve hedefimiz insanımızın hayatını kolaylaştırmak ve Türkiye'yi daha ilerilere taşımaktır." dedi.

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Yazıcı, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde gazetecilere, çok hızlı bir şekilde 2023 yılı haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine doğru gittiklerini söyledi.

Seçimlerin en önemli araçlarının siyasi partiler olduğuna işaret eden Yazıcı, "Mevzuatımıza göre siyasi partiler ittifak oluşturmak suretiyle 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Seçimlerin siyasi partiler dışındaki en önemli unsuru da adaydır. Özellikle cumhurbaşkanlığı adayıdır." diye konuştu.

Yazıcı, bugüne kadar Millet İttifakı'nın defalarca soruya muhatap olmalarına karşın "Seçim tarihi açıklansın adayımızı açıklarız, adayımıza açıklamak için henüz zaman var." diyerek ayak sürüdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce İzmir'de seçim tarihini hatırlattı. Seçim tarihini açıklamadı, açıklamasına gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Seçim tarihi belli olsun.' diyor. Seçim tarihi belli. Anayasa'ya göre 5 yılda bir yapılır. Dolayısıyla o 5 yıl Haziran 2023'te doluyor. Haziranın ortasında pazar günü seçimler yapılacak. Seçim tarihi belli. Bu argüman ellerinde yok. 'Cumhur İttifakı adayını net açıklasın.' diye de bir argüman kullanıyorlardı. Cumhurbaşkanımız 'Ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım.' dedi. Millet İttifakı'nın adayının belirlenmesi konusunda ayak sürümesine gerekçe gösterecekleri hiçbir argüman artık ellerinde yok. Bekliyoruz. Bunlar, siyasette bir hedefe varamayışın, hukuka da çok uygun olmayan dolaylı argümanlarla gerekçelendirilerek gündemden düşürme çalışmaları. Bu gerekçeler de Cumhurbaşkanı'mız tarafından Millet İttifakı'nın elinden net bir söylemle alınmış, açığa çıkartılmıştır. Bakalım ne diyecekler? Kamuoyu bunu merak ediyor."

Gündemlerinde erken seçim olmadığının altını çizen Yazıcı, "Bir halk deyişi vardır, 'Oynamayacak olan yerim dar der.' Herhalde sıkışmış bir vaziyetteler. Aday belirleme konusunda aralarında ittifak oluşturacak, ortak bir kanaat sonucu belirleyecekleri bir durum yok. Onun için realiteye uymayan, gerçeklikle bağdaşmayan argümanları tekrarlayıp duruyorlar. Bu boşuna bir tekrardır." diye konuştu.

Yazıcı, seçim tarihinin belli olduğunu ifade ederek, "Haziran 2023'ün ortası. 'Erken seçim olacak.' diye Türkiye'nin bir gündemi yok. Hükümetimiz ve ilgili kurum, kuruluşlar hayat pahalılığı, ekonomik politikalar ve güncel konulara odaklanmıştır. Bizim amacımız ve hedefimiz insanımızın hayatını kolaylaştırmak ve Türkiye'yi daha ilerilere taşımaktır." dedi.

Rize'de yaşanan kadın cinayetine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sorunlar yaşandıkça yasal düzenlemelerden bahsederiz. Tabii ki yasal düzenlemeler önemli. Ancak esas olan, var olan düzenlemeleri yasayı uygulamakla yetkili birimlerin, yargı erkinin bunu dört dörtlük amacına, hedefine uygun olarak uygulamasını sağlamaktır. Toplumsal dokumuzun, sosyal hayatımızın, değerlerimizle daha güçlü bir hale getirerek birbirimize karşı daha tahammüllü, empati yaparak ilişkilerimizi sürdürmeye odaklanmamızdır. Dün Rize'de yaşanan cinayet hepimizi üzmüştür. Tabii ki cezaların caydırıcı olması önemlidir. Bu konuda da Adalet Bakanlığımız titizlikle çalışmalarını sürdürüyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, daha sonra Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda parti yöneticileriyle bir araya geldi.

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