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ABD'li ünlü rapçi ATM soydu! Şarkı bile yapmış

ABD'li ünlü rapçi ATM soydu! Şarkı bile yapmış

ABD'de yaptığı bir şarkıda ATM soygununu anlatan rapçi Ladesion Riley, gerçekten ATM soymaya kalkınca yakalandı.

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ABD'de ATM soymakla ilgili şarkı yapan bir rapçi, ATM'den hırsızlık yaparken yakalandı.

Tennessee eyaletinde pazartesi günü yaşanan olayda Ladesion Riley adlı rapçi ve yanındaki üç kişi, Nashville şehrinde bir ATM'den para çaldı.

Nashville Metropolitan Polis Teşkilatı'nın açıklamasında 4 kişilik gurubun, şehirdeki bir Bank of America şubesinde ATM makinesine para yükleyen bir çalışanı alıkoyduğu belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin paraları çalıp arabaya yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

Takip sonucu kıskıvrak yakalandılar

Fakat polisler, FBI'ın da desteğiyle kiralık aracın yerini tespit etti ve hırsızların saklandıkları oteli buldu. Ekipler, takibe aldıkları zanlıları daha sonra otelden ayrılırken yakaladı.

Soruşturmada 30 yaşındaki rapçinin  '213 Jugg god' adıyla nisanda YouTube üzerinden "Make it Home" (Eve Ulaşmak) isimli bir parça yayımladığı ve şarkıda bir ATM soygununun anlatıldığı ortaya çıktı.

Soygunda rapçinin yanında yer alan diğer kişilerinse 27 yaşlarındaki Darius Dugas ve Christopher Alton'la 32 yaşındaki Sashondre Dugas olduğu açıklandı.

Teksas eyaletindeki Houston şehrinde yaşayan 4 şüpheli hakkında hırsızlık suçundan dava açılırken, rapçinin sabıkasının kabarık olduğu da bildirildi.

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