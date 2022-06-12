Dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo Karagümrük’te!

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo getirildi.

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Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile anlaştığını açıkladı.

İtalyan teknik adamın sözleşmesi 1 Temmuz'da başlayacak ve 1 yıl sürecek.

Siyah-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Juventus’u çalıştırdı. Juventus’la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Andrea Pirlo’nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır. Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo’ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.