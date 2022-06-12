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Türkiye'nin taleplerinden biriydi! İsveç terör yasasını değiştiriyor

Türkiye'nin taleplerinden biriydi! İsveç terör yasasını değiştiriyor

TÜRKİYE'nin NATO üyeliğini veto ettiği İsveç, terörle mücadele yasasını güncelliyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin endişelerine vurgu yapıp yapıcı bir ilerleme hedeflediklerini söyledi. Yeni terör yasası 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

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İSVEÇ Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin talepleri doğrultusunda terör yasasını güncelleyeceklerini ve 1 Temmuz'da yeni yasanın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Parlamentoda dış politikaya yönelik hazırladıkları beyannameyi sunan Linde, "İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin güvenliğine de dayanışma içinde katkı sunacak. Hedefimiz Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek. Terörizme karşı mücadelede de benzer düşünenlerle ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Linde, İsveç'in NATO üyeliği dahilinde silah ihracatı koşullarını da değiştirebileceğini aktardı.

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