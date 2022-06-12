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Kahvenin raf fiyatı bir ayda yüzde 18 zamlandı

Kahvenin raf fiyatı bir ayda yüzde 18 zamlandı

REM People, yapay zekayla gerçekleştirdiği görüntü tanıma teknolojisiyle ‘Türkiye Ulusal Zincir Kanalında Kahve Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

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Dünya gazetesinin haberine göre araştırmada, 2 bin 500 ulusal zincir marketin kahve raflarını incelenirken, 1000 metrekare üzeri süpermarketlerde kahveye 2 ünite ve 16 raf ayrıldı. Araştırmaya göre, kahvenin raf fiyatında Mart-Nisan 2022 döneminde yüzde 18’lik artış yaşandı. Nisan ayının ilk günü yapılan ölçümlerde kahve rafının bir tur dönmesinin cirosal karşılığı 7,885 TL iken, bugün bu değer 9.326 TL olarak değişti.

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