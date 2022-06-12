Kahvenin raf fiyatı bir ayda yüzde 18 zamlandı

REM People, yapay zekayla gerçekleştirdiği görüntü tanıma teknolojisiyle ‘Türkiye Ulusal Zincir Kanalında Kahve Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

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Dünya gazetesinin haberine göre araştırmada, 2 bin 500 ulusal zincir marketin kahve raflarını incelenirken, 1000 metrekare üzeri süpermarketlerde kahveye 2 ünite ve 16 raf ayrıldı. Araştırmaya göre, kahvenin raf fiyatında Mart-Nisan 2022 döneminde yüzde 18’lik artış yaşandı. Nisan ayının ilk günü yapılan ölçümlerde kahve rafının bir tur dönmesinin cirosal karşılığı 7,885 TL iken, bugün bu değer 9.326 TL olarak değişti.