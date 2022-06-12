Yunan vekilden Türkiye uyarısı: Tarihten ders almalıyız

YUNANİSTAN'ın MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, Kiriakos Miçotakis hükümetine Türkiye konusunda bir uyarıda bulundu. Tarihten ders alınması gerektiğini söyleyen Gregoriadis'in Osmanlı vurgusu dikkat çekti

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YUNANİSTAN ile Türkiye arasındaki gerilim, son haftalarda, Ege'deki adaların silahlandırılmasından Doğu Akdeniz'deki enerji aramaları için deniz yetki alanlarına kadar pek çok konuda yeniden yükseldi. Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler Yunan basınında geniş yer buluyor. Gazeteler Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usulsüzlük' yaptığını iddia edip Paris Anlaşmasına aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.

Ege'deki adaları kanunsuzca silahlandırarak provokatif tavrını sürdüren Yunanistan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis'ten ders gibi bir uyarı geldi. Yunanistan'ın ABD üssü haline geldiğini belirten Gregoriadis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük güçler küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor. Nasıl ki 1922'de büyük güçler Yunanistan'ı Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar.

"Yunanistan büyük bir ABD üssüne dönüştü"

Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan büyük bir Amerikan üssüne dönüştü. Yunanistan'ın Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar.

"ABD'nin piyonu olduk"

Herhangi bir bilgi, tartışma ve şeffaflık olmadan 'ABD'nin bir piyonu olarak' ülkeyi genel bir savaşa dahil eden bir düşman var. Büyükelçiliğin size söylediklerini takip ediyorsunuz ve geri kalanımız ABD Savunma Bakanı gibi ABD yetkililerinin açıklamalarında gerçeğin külçelerini öğreniyoruz. Şimdi ve eski parlamentodaki büyükelçiyi bizi hükümdarların papazları olarak bilgilendirmesi için aramalı mıyız?"

(YENİ ŞAFAK)