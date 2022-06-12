Fenerbahçe ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor! Lincoln Henrique'nin sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı. Kulübüyle bonservis ve ödeme planı üzerinde görüşen Fenerbahçe, Lincoln'a 750 bin avro yıllık ücret ve başarı bonusları verecek.

Abone ol

BREZİLYALI orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile Fenerbahçe her konuda anlaşmaya varırken Portekiz ekibi Santa Clara ile bonservis ve ödeme planı üzerine görüşmeler sürüyor. Lincoln'un yıllık maaşının 750 bin avro olacağı, sözleşmede başarı bonuslarının da yer alacağı belirtildi. Santa Clara Kulübü Başkanı İsmail Uzun da İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle Lincoln transferi için görüştü ve prensipte anlaşmaya vardı.

Bonservis ücreti belli oldu

Sarı-lacivertli kulübün 4 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan payla Portekiz kulübüyle büyük oranda anlaştığı belirtildi. Satış bedelinin yüzde 20'si futbolcunun eski kulübü Brezilya ekibi Gremio'ya gidecek. Fenerbahçe'nin son pürüzleri de gidererek Lincoln transferini resmen açıklaması bekleniyor.