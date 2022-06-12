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Kocaeli'de denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira para cezası kesildi

KOCAELİ'nin İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebep olan Liberya bandıralı gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira para cezası kesildi. Cezai işlemin ardından gemi etrafında önlem alan ekipler denizi temizledi.

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KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde rutin denetimler sırasında motor yağ varillerinin iskeleye vurup patlamasından dolayı iskelede ve denizde kirlilik oluştuğunu fark etti.

Hemen harekete geçen ekipler önlem alarak denizi ve iskeleyi temizledi.

Kirliliğe sebep olan Archagelos Mıcheal isimli Liberya bandıralı gemiye ise Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 4 milyon 315 bin 898 TL para cezası kesildi.

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