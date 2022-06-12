BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96
HABER /  POLİTİKA

Mustafa Sarıgül'den Yunanistan'a sert mesaj: Atina'ya gelmek istemeyiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mustafa Sarıgül'den Yunanistan'a sert mesaj: Atina'ya gelmek istemeyiz

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunan generali, 'İstanbul'daki köprüleri vururuz' diyor. Yunan generali şunu bilsin ki İzmir'den Atina daha yakın. Biz Atina'ya gelmek istemeyiz" dedi.

Abone ol

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'da emekli bir generalin basına yansıyan İstanbul Boğazı'na ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Sarıgül, "Yunanistan'daki emekli Yunan generalin konuşmalarını şiddetle reddediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) her zaman barıştan yanadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana ilkesi yurtta barış, dünyada barıştır. Ancak Yunanlı general bilsin ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla yoğrulan bayrağımıza, toprağımıza en ufak bir müdahale olduğu zaman Mehmetçik, 1974 yılında Kıbrıs'ta Altıparmak Dağları'nda nasıl mücadele verdiyse, nasıl Kıbrıs'ta altıncı filonun karşısına çıktıysa, Atina'da da altıncı filonun karşısına çıkarız. Yunan generali Amerika'ya güvenmesin. Amerika çok uzakta, Türkiye'ye güvensin. Türkiye ile iyi komşu olmaya baksın. Yunan generali, 'İstanbul'daki köprüleri vururuz' diyor. Yunan generali şunu bilsin ki İzmir'den Atina daha yakın. Biz Atina'ya gelmek istemeyiz. Yunan generalinin bu konuşmalarını son derece talihsiz buluyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Neden hedef gösterildiğimizi anlamıyorum
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Neden hedef gösterildiğimizi anlamıyorum
Suriye'ye yönelik harekatta 3 ana hedef! TSK operasyona hazırlanıyor
Suriye'ye yönelik harekatta 3 ana hedef! TSK operasyona hazırlanıyor
Fenerbahçe ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor! Lincoln Henrique'nin sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor! Lincoln Henrique'nin sözleşme detayları belli oldu
AB'nin mülteci fonu PKK'ya gitti! GÖÇ-İZDER terör örgütüne 338 bin dolar aktarmış
AB'nin mülteci fonu PKK'ya gitti! GÖÇ-İZDER terör örgütüne 338 bin dolar aktarmış
Türkiye'nin taleplerinden biriydi! İsveç terör yasasını değiştiriyor
Türkiye'nin taleplerinden biriydi! İsveç terör yasasını değiştiriyor
Samsun'da şakanın sonu çok acı bitti! 16 yaşındaki Rukiye kurtarılamadı
Samsun'da şakanın sonu çok acı bitti! 16 yaşındaki Rukiye kurtarılamadı
BBP lideri Destici'den dikkat çeken erken seçim açıklaması
BBP lideri Destici'den dikkat çeken erken seçim açıklaması
Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz, Avrupa 3'üncüsü oldu
Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz, Avrupa 3'üncüsü oldu
Kahvenin raf fiyatı bir ayda yüzde 18 zamlandı
Kahvenin raf fiyatı bir ayda yüzde 18 zamlandı
Elon Musk, Ukrayna'ya bir Starlink daha gönderdi
Elon Musk, Ukrayna'ya bir Starlink daha gönderdi