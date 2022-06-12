Mustafa Sarıgül'den Yunanistan'a sert mesaj: Atina'ya gelmek istemeyiz

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunan generali, 'İstanbul'daki köprüleri vururuz' diyor. Yunan generali şunu bilsin ki İzmir'den Atina daha yakın. Biz Atina'ya gelmek istemeyiz" dedi.

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TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'da emekli bir generalin basına yansıyan İstanbul Boğazı'na ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Sarıgül, "Yunanistan'daki emekli Yunan generalin konuşmalarını şiddetle reddediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) her zaman barıştan yanadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana ilkesi yurtta barış, dünyada barıştır. Ancak Yunanlı general bilsin ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla yoğrulan bayrağımıza, toprağımıza en ufak bir müdahale olduğu zaman Mehmetçik, 1974 yılında Kıbrıs'ta Altıparmak Dağları'nda nasıl mücadele verdiyse, nasıl Kıbrıs'ta altıncı filonun karşısına çıktıysa, Atina'da da altıncı filonun karşısına çıkarız. Yunan generali Amerika'ya güvenmesin. Amerika çok uzakta, Türkiye'ye güvensin. Türkiye ile iyi komşu olmaya baksın. Yunan generali, 'İstanbul'daki köprüleri vururuz' diyor. Yunan generali şunu bilsin ki İzmir'den Atina daha yakın. Biz Atina'ya gelmek istemeyiz. Yunan generalinin bu konuşmalarını son derece talihsiz buluyoruz."