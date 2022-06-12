Van depremi büyük oldu! AFAD ve Kandilli 5,0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu

VAN'dan gelen son dakika deprem haberi yürekleri ağza getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberlere göre deprem can kaybına sebep olmadı. Vali'den de açıklama geldi.

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VAN'ın Tuşba ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 21.35'te 18,36 kilometre derinlikte meydana geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meydana gelen depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine herhangi bir olumsuz çağrı ve yardım talebinin gelmediğini belirtti. Bakan Koca, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır" ifadelerini kullandı.