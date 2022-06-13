BIST 2.537
DOLAR 17,26
EURO 18,12
ALTIN 1.033,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara’da istinat duvarının altında kalan otomobil pestil oldu

Ankara’da istinat duvarının altında kalan otomobil pestil oldu

Ankara’da Cuma günü sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat çöktü. Çökme sonucu istinat duvarının altında kalan bir aracın kağıt gibi olduğu görüldü.

Abone ol

Ankara’da Cuma günü meydana gelen sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat duvarı çöktü. Çökme sonucunda duvarın altında kalan Honda markalı bir otomobil kağıt gibi ezildi.

İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi. Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü.

Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de 2 genç sırra kadem bastı! 4 gündür haber yok kan izleri bulundu
Denizli'de 2 genç sırra kadem bastı! 4 gündür haber yok kan izleri bulundu
Süte yüzde 40 zam geldi! Raflarda süt el yakıyor alarm takılan süt ürünlerinde büyük oyun
Süte yüzde 40 zam geldi! Raflarda süt el yakıyor alarm takılan süt ürünlerinde büyük oyun
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor oldu
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor oldu
Ankara Valiliği okulları tatil etti! 13 Haziran pazartesi okul yok hava durumu uyarısı var
Ankara Valiliği okulları tatil etti! 13 Haziran pazartesi okul yok hava durumu uyarısı var
İlk maymun çiçeği hastası yaşadıklarını anlattı: 60'dan fazla yara saydım
İlk maymun çiçeği hastası yaşadıklarını anlattı: 60'dan fazla yara saydım
Ankara'da yeşil bulutlar görüldü komplo teorileri patladı! Meteoroloji'den açıklama
Ankara'da yeşil bulutlar görüldü komplo teorileri patladı! Meteoroloji'den açıklama
Van depremi büyük oldu! AFAD ve Kandilli 5,0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu
Van depremi büyük oldu! AFAD ve Kandilli 5,0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu
Kocaeli'de denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira para cezası kesildi
Kocaeli'de denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira para cezası kesildi
Mustafa Sarıgül'den Yunanistan'a sert mesaj: Atina'ya gelmek istemeyiz
Mustafa Sarıgül'den Yunanistan'a sert mesaj: Atina'ya gelmek istemeyiz
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Neden hedef gösterildiğimizi anlamıyorum
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Neden hedef gösterildiğimizi anlamıyorum