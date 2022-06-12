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Ankara Valiliği okulları tatil etti! 13 Haziran pazartesi okul yok hava durumu uyarısı var

Ankara Valiliği okulları tatil etti! 13 Haziran pazartesi okul yok hava durumu uyarısı var

ANKARA eşi benzeri görülmemiş şiddetli yağış sebebiyle okullar için tatil kararı aldı. Yağmur tatilini Ankara Valiliği duyurdu. 13 Haziran 2022 pazartesi günü tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

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ANKARA Valisi Vasip Şahin, Ankara'da beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Ankara hava durumu
Başkent Ankara, 2 gündür eşi benzeri görülmemiş şiddette yağış alıyor. Başkentte yaşamı durduran şiddetli yağmur, 13 Haziran 2022 pazartesi ve salı günü de aynı şekilde devam edecek. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan son dakika uyarısında, "13.06.2022 Pazartesi günü ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Ankara için yayınlanan hava durumu tahmini şöyle:

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