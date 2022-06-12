İlk maymun çiçeği hastası yaşadıklarını anlattı: 60'dan fazla yara saydım

Koronavirüsten sonra dünyayı yeni pandemi olacağı korkusu saran ve görüntüsüyle daha da ürküten maymun çiçeği kabusu sürüyor. Brezilya'nın ilk maymun çiçeği hastası belirtilerini ve yaşadığı sıkıntıları anlattı.

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Brezilya'daki ilk maymun çiçeği virüsü hastasının tedavisi sürüyor. Karantinada tutulduğu sağlık kuruluşundan açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki hasta, kendini iyi hissettiğini ve bilime güvenmenin en doğrusu olacağını söyledi.

Brezilya'da maymun çiçeği virüsü teşhisi konulan ilk hasta, 6 Haziran'dan bu yana tedavisinin sürdüğü Emilio Ribas Enfeksiyon Enstitüsü'nden açıklamalarda bulundu. Adı açıklanmayan 41 yaşındaki hasta, vücudunda 60'tan fazla yara saydığını, sakin olduğunu ve dışarı çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Hastalığı Avrupa'da kapan hasta, G1 haber sitesine verdiği demeçte, "Mükemmel doktorlar ilgileniyor. En iyi koruma, doğru bilgidir. Ben bilimin tarafındayım, araştırmalara dahil edilmeyi onaylıyorum" dedi.

Hastalığın hafif ateş, yorgunluk, baş ağrısı ve gözlerinin arka kısmında ağrıyla kendini hissettirdiğini ama şimdi durumunun iyi olduğunu belirten hasta, yaraların iyileşmesini bekliyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı ülke genelinde sekiz olası vakayı daha incelemeye aldı.