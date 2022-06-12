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Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor oldu

Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor oldu

Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

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Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Sibel Duman'la bir penaltı atışından faydalanamayan Fatih Karagümrük ilk yarıyı 26. dakikada Derya Arhan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 61. dakikada Emine Ecem Esen ve 64. dakikada Ecem Cumert'le goller bulan ALG Spor, 2-1 öne geçti. Müsabakadan 2-1 ayrılan Gaziantep temsilcisi 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu elde etti.

Ligde B Grubu'nda mücadele eden iki ekipten ALG Spor, normal sezonu Fatih Karagümrük'ün 7 puan önünde bitirdi. Play-off çeyrek finalinde 1207 Antalyaspor'u, yarı finalde Beşiktaş'ı saf dışı bırakan ALG Spor, Fatih Karagümrük'ü de 2-1 yenerek 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

2018-2019 sezonu play-off finalinde Beşiktaş'a mağlup olan, geçen sezon da yarı finalde yine siyah-beyazlı ekibi geçemeyen ALG Spor bu yıl finalde Fatih Karagümrük engelini geçerek ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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