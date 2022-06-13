Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya gitmişlerdi, eve döndüklerinde şoke oldular

Kızının 1 hafta sonra üniversite sınavına gireceğini söyleyen Beyhan Karaoğlu, "Çocuğumuzun sınav yerine bakmaya gitmiştik. Geldiğimizde kapıyı açtığımız gibi selle karşılaştık. Sağ olsunlar komşularımızın yardımıyla evi temizledik. Eşyalar çok zarar gördü. Üçüncü kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Son 3 yıldır her yıl bunu yaşadık. Ondan önce böyle bir durum yoktu. Daha önce yetkili mercilerden yardım istedik. Geldiklerinde fotoğraf, video gösterdik, evin durumunu gösterdik. ‘Tamam abla, yaparız, ederiz’ diyorlar. Sonra bakıyoruz yine aynı. Her seferinde maddi hasarı da kendimiz karşıladık. Biri liseye biri üniversiteye giden 2 çocuğumuz var, bize de yazık. Yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Çocuklar çok üzülüyor duruma. Çocuğumun 1 hafta sonra sınavı var mesela. Çok ağlıyor, çok üzülüyor. Ben de bir anne olduğum için çok üzülüyorum onun durumuna" dedi.