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Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları 'küre' birincisi Balıkesir Ercan Kıvrak İlkokulu'ndan çıktı!

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları 'küre' birincisi Balıkesir Ercan Kıvrak İlkokulu'ndan çıktı!

DİYARBAKIR'da 76 ilden 756 sporcunun yarıştığı 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın 'küre' oyunu dalında birinciliği Balıkesir Ercan Kıvrak İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Dönmezoğlu kazandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın final etabı, Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Balıkesir Ercan Kıvrak İlkokulu 3-G sınıfı öğrencisi Mustafa Mert Dönmezoğlu Küre oyununda Türkiye birincisi oldu.

Diyarbakır Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda 2 gün süren turnuvada, 76 ilden 756 sporcu yarıştı.

Turnuva, pentago, küre, kulami, equilibrio, mangala, reversi, q-bitz oyunlarında öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 

4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finalinde Balıkesir'i temsil eden Ercan Kıvrak İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Dönmezoğlu, küre oyununda Türkiye birincisi oldu. 

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