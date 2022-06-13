Yunan siyasetçiler iyice küstahlaştı: Balıklara yem yapacağız!

Yunanistan bir yandan ABD'ye üslerini açarken Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı söylemlerine devam ediyor. Dedesinin Sakarya Savaşı'nda savaştığını söyleyen Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis "Biz onları balıklara yem yapacağız" dedi.

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Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis sosyal medya hesabından küstah açıklamalar yaptı. Failos Kranidiotis, “Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız” dedi.

Odatv'nin haberine göre sosyal medyadan yaptığı paylaşımla haddini aşan Failos Kranidiotis şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız.”

Failos Kranidiotis’in genel başkanlığını yaptığı aşırı sağcı Yeni Sağ Partisi (Nea Dexia) yüzde 0,4 oy alıyor.

Dedesi Sakarya Savaşı'nda savaşmış

Failos Kranidiotis paylaşımına tepki gösteren bir Radikal Sol Koalisyonu Yunanistan Meclis Üyesi Giorgos Kyritsis’a verdiği cevapta ise dedesinin Sakarya Savaşı’nda savaştığını söyledi.

9 Eylül 1922’de Yunanlıların İzmir’den denize dökülmesiyle sonuçlanan savaşı unutamayan Failos Kranidiotis’in Giorgos Kyritsis’e verdiği yanıt şöyle:

“1922'de dedem Sangari'de savaşırken, atalarınızın komiteler yaptığı, moralleri alt üst eden, sabote eden, Kemalistlerle işbirliği yapan çöpler, aynı hainler Erdoğan'ın çıkarlarına hizmet ediyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rusya'ya değil, Türkiye'ye karşı kuruluyor" dediği, Yunanistan'daki ABD üslerinin sayısı 4 yeni üsle 9'a çıktı. ABD, Dedeağaç'a 2021 Temmuz'unda 400 tank ve zırhlı araç sevk etmişti.

ABD ve AB’den güç alan Yunanistan son olarak Ege Denizi’ndeki adaları uluslararası antlaşmalara aykırı olarak silahlandırmaya başladı.

Yunanistan 15 Mayıs 1919’da da Batı Anadolu’yu işgal etmek üzere İngiltere ve ABD’nin desteğiyle İzmir’e çıkmış, 9 Eylül 1922’de bu girişimleri hüsranla sonuçlanmıştı.