Gençler için müthiş haber! Başvurular alınmaya başladı

Gençlere güzel haber! İş ve staj başvuruları alınıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalanan Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü kapsamında, şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci başladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalanan Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü kapsamında, şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci başladı. Protokol ile başta uluslararası ve ulusal şirketler olmak üzere büyük ölçekli işletmelere ve KOBİ’lere nitelikli insan kaynağı sağlanması amaçlanıyor.

Şirketlere çağrı: Programa dahil olun

Bakan Özer, paradigma değişikliğiyle mesleki eğitimin artık ülkenin geleceğine ışık tutan, insanlara ve topluma umut veren bir eğitim türüne dönüştüğünü belirtti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı Protokolü ile mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile verimli bir çalışma alanı daha açtıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda Oda-Borsa üyesi olan tüm işletmeleri programa dahil olmaya çağırdı.

Şirketlerin mesleki eğitimden stajyer talep etmek için "anket.tobb.org.tr" adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Daha sonra talepte bulunan firmalarla ile öğrencilerin eşleştirmesi yapılacak.