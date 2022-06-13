Beşiktaş'ta yağmur altında sokakta cinsel ilişkiye girdiler! 'Sana ne lan' deyip devam ettiler

İSTANBUL Bebek sahilinde herkesini içinde cinsel ilişki skandalının benzeri bu kez Beşiktaş'ta yaşandı. Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girdi.

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Türkiye’de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girdi.

'Otele gidin' diyen kişiye 'sana ne lan' dediler

Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sanane lan” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Öte yandan son dönemde artan cinsel ilişki ve çıplak yürüyen vatandaşlara dair haberlerin çoğalması kamuoyunda “neler oluyor” sorusunun sorulmasına da neden oldu.

Daha önce Bebek’te cinsel ilişkiye giren bir çift ile başlayan görüntülere daha sonra birçok yerden gelen cinsel ilişki videoları ve çıplak yürüyen vatandaşlar olmuştu.