Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! İğrenç ifadeler ortaya çıktı
BEBEK sahilinde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Genç kadınla ilişkiye girdiğini kabul eden sapık, o sırada bilincinin yerinde olmadığını anllattı. "Maria kucağımda otururken nasıl bu hale geldik hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL Bebek sahilinde 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin açık alanda cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Türkiye ayağa kalktı. Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapor doğrultusunda Carmen Maria T.'nin kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle şüpheli Özgür K. hakkında "Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından işlem yapıldı.
Yaptığını kabul edip 'hatırlamıyorum' dedi
Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren şüphelilerin ifadelerindeki detaylar Sabah gazetesinde yayınlandı. Şüpheli Özgür K., vermiş olduğu ifadesinde, 'Olay günü sahilde tiner çekip, bira içiyordum. Sonra yanıma Maria isimli kadın geldi. Bana biramdan içmek istediğini söyledi. Maria bira içip kucağıma oturdu. Bana izletilen görüntülerdeki cinsel ilişkiye giren kişi benim Maria kucağımda otururken nasıl bu hale geldik hatırlamıyorum' diye konuştu.
Şüpheli ifadesinin devamında Maria'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını bilmediğini ancak tahmin ettiğini söyledi. Ayrıca Maria'nın 3 yıldır aynı bölgelerde gezdiğini yaptıklarından dolayı pişman olduğu belirtti.