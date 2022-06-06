Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! İğrenç ifadeler ortaya çıktı

Yaptığını kabul edip 'hatırlamıyorum' dedi

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren şüphelilerin ifadelerindeki detaylar Sabah gazetesinde yayınlandı. Şüpheli Özgür K., vermiş olduğu ifadesinde, 'Olay günü sahilde tiner çekip, bira içiyordum. Sonra yanıma Maria isimli kadın geldi. Bana biramdan içmek istediğini söyledi. Maria bira içip kucağıma oturdu. Bana izletilen görüntülerdeki cinsel ilişkiye giren kişi benim Maria kucağımda otururken nasıl bu hale geldik hatırlamıyorum' diye konuştu.