BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96
HABER /  GÜNCEL

AFAD hayati uyarı bildirimi attı sosyal medya yıkıldı! Herkes çok korktu dehşet bir ses

AFAD hayati uyarı bildirimi attı sosyal medya yıkıldı! Herkes çok korktu dehşet bir ses

AFAD son dakika olarak sinyal sesiyle telefonlara "Hayati Uyarı Bildirimi" attı herkes korktu. Sosyal medya yorumlarında insanlar yaşadıkları paniği dile getirdi.

Abone ol

AFAD telefonlara son dakika olarak uyarı bildirimi attı. Gelen ürpertici sesle mesaj herkesi korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, cep telefonlarına gönderdiği sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı ile vatandaşları muhtemel sel, taşkın ve heyelan tehlikelerine karşı uyardı.

Ülke genelinde şiddetli sağanak yağışlar etkili olurken AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi. Uyarıda, "Taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışlara karşı uyarıyor. Bugün de 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

AFAD nasıl mesaj atıyor?

AFAD tarafından bir süre önce yürürlüğe konulan Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAYS) aracılığıyla bölgede yaşanabilecek potansiyel tehlike durumları yöre halkına bildiriliyor. Haber Alma ve Yayma Sistemi; tehlike haber kaynağı kurumlardan alınacak tehlike haberlerinin, tehdit altında kalabilecek bölgelerin İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’ne “Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi” üzerinden seri bir şekilde iletilmesini sağlayacak yazılım ve donanımdan oluşuyor.

İkaz ve alarm haberleri ile afet tehlike haberlerinin AFAD Başkanlığı’na kurulan sistem üzerinden tehdit altında kalan yerleşim bölgelerine, GSM Operatörleri aracılığıyla, cep telefonlarına ve sosyal medyaya mesaj olarak gönderilmesini sağlayacak uyarı sistemidir.

Sosyal medyada tepki yağdı
Sosyal medya kullanıcıları yaşadıkları panik üzerine tepki yağdırdı. İşte bazı mesajlar:

İlgili Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi uyardı! Bugün yağışlar sürecek, felaket yaşanabilir Ankara'da yeşil bulutlar görüldü komplo teorileri patladı! Meteoroloji'den açıklama Ankara'da sel getiren aşırı sağanak isale hattını da yıktı geçti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Durum çok fena! 37 şehir için alarm verildi, sağanak, dolu, fırtına, sel! Ankara, İstanbul, Konya, Trabzon
Foto Galeri Durum çok fena! 37 şehir için alarm verildi, sağanak, dolu, fırtına, sel! Ankara, İstanbul, Konya, Trabzon Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
'Asgari ücrete zam' yapılacak mı? Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi
'Asgari ücrete zam' yapılacak mı? Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi
Karısını döverek öldürdü! Aldattığını düşünüyordum kuruntu yapmış olabilirim
Karısını döverek öldürdü! Aldattığını düşünüyordum kuruntu yapmış olabilirim
Ali Babacan'ı AK Partililerle buluşturan düğün! Gelinin kimliği şaşkına çevirdi
Ali Babacan'ı AK Partililerle buluşturan düğün! Gelinin kimliği şaşkına çevirdi
İşsizlik Sigortası Fonu yeniden 100 milyarı aştı
İşsizlik Sigortası Fonu yeniden 100 milyarı aştı
BBP İl Başkanı'ndan şok sözler: Her türlü hırsızlığa, dönen dolaplara, kötü ekonomi yönetimine rağmen...
BBP İl Başkanı'ndan şok sözler: Her türlü hırsızlığa, dönen dolaplara, kötü ekonomi yönetimine rağmen...
Ankara'da yeşil bulutlar görüldü komplo teorileri patladı! Meteoroloji'den açıklama
Ankara'da yeşil bulutlar görüldü komplo teorileri patladı! Meteoroloji'den açıklama
Dursun Özbek duyurdu: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek duyurdu: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Korkunç kaza! Kopan kaput yolcunun ağzına girdi: Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Korkunç kaza! Kopan kaput yolcunun ağzına girdi: Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Yunanistan şimdi de tanksavar hendek kazmaya başladı! Hedef TSK'yı engellemek
Yunanistan şimdi de tanksavar hendek kazmaya başladı! Hedef TSK'yı engellemek
Akdeniz Üniversitesi yurtlarda ne oluyor intiharlar peş peşe sosyal medya çalkalandı! İşte açıklama
Akdeniz Üniversitesi yurtlarda ne oluyor intiharlar peş peşe sosyal medya çalkalandı! İşte açıklama