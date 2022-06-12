AFAD hayati uyarı bildirimi attı sosyal medya yıkıldı! Herkes çok korktu dehşet bir ses

AFAD telefonlara son dakika olarak uyarı bildirimi attı. Gelen ürpertici sesle mesaj herkesi korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, cep telefonlarına gönderdiği sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı ile vatandaşları muhtemel sel, taşkın ve heyelan tehlikelerine karşı uyardı.

Ülke genelinde şiddetli sağanak yağışlar etkili olurken AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi. Uyarıda, "Taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışlara karşı uyarıyor. Bugün de 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

AFAD nasıl mesaj atıyor?

AFAD tarafından bir süre önce yürürlüğe konulan Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAYS) aracılığıyla bölgede yaşanabilecek potansiyel tehlike durumları yöre halkına bildiriliyor. Haber Alma ve Yayma Sistemi; tehlike haber kaynağı kurumlardan alınacak tehlike haberlerinin, tehdit altında kalabilecek bölgelerin İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’ne “Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi” üzerinden seri bir şekilde iletilmesini sağlayacak yazılım ve donanımdan oluşuyor.

İkaz ve alarm haberleri ile afet tehlike haberlerinin AFAD Başkanlığı’na kurulan sistem üzerinden tehdit altında kalan yerleşim bölgelerine, GSM Operatörleri aracılığıyla, cep telefonlarına ve sosyal medyaya mesaj olarak gönderilmesini sağlayacak uyarı sistemidir.