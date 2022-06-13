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Ünlü spiker Korcan Karar'dan kötü haber! Uğur Dündar duyurdu

Ünlü spiker Korcan Karar'dan kötü haber! Uğur Dündar duyurdu

Türkiye'de bir döneme damga vuran haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Gazeteci Uğur Dündar, Karar'a yapılan zamanında müdahale sayesinde ayağının kurtarıldığını anlattı.

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Türkiye'de Show ve ATV ana haberde görev alan, bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Karar'ın son durumuyla ilgili bilgiyi gazeteci Uğur Dündar paylaştı.

Ayak parmakları kesildi
Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Dündar, zamanında müdahale edildiğini aksi takdirde Karar'ın ayağının dahi kesilmek zorunda kalınacağını belirtti.

Korcan Karar'ın son görüntüsü de gündem oldu. Karar'ın geçirdiği operasyonun ardından hastanedeki tedavisinin sürdüğü görüldü.

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