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Korcan Karar kimdir kaç yaşında evli mi Korcan Karar eşi ve çocukları kimdir?

Korcan Karar kimdir kaç yaşında evli mi Korcan Karar eşi ve çocukları kimdir?

Bir dönemin efsane haber spikerleri arasında olan ve ATV, Show TV gibi kanallarda ana haberi sunan 60 yaşındaki Korcan Karar'dan kötü haber geldi, Uğur Dündar duyurdu. Kangren hastalığına yakalanan Korcan Karar'ın ayak parmakları kesildi. Bu üzücü gelişmenin ardından Korcan Karar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir korcan Karar, kaç yaşında, aslen nereli ve Korcan Karar eşi kimdir?

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Korcan Karar kimdir, ne oldu ve hastalığı nedir soruları gelen son haberlerin ardından merak edildi. ATV ve Show TV'de bir dönem ana haber sunan başarılı haber spikeri Korcan Karar, kangren hastalığına yakalandı. Uzun süredir tedavi gören Korcan Karar'ın ayak parmakları kesildi. Bu üzücü gelişmeyi yine kendisi gibi başarılı isim Uğur Dündar duyurdu. 60 yaşında olan Korcan Karar bir evlilik yaptı ve 2009'da Berna Özkan'la evlendi. Peki Korcan Karar kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi ve çocukları kimdir? 

Türkiye'de Show ve ATV ana haberde görev alan, bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Karar'ın son durumuyla ilgili bilgiyi gazeteci Uğur Dündar paylaştı.

Ayak parmakları kesildi: Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Dündar, zamanında müdahale edildiğini aksi takdirde Karar'ın ayağının dahi kesilmek zorunda kalınacağını belirtti.

2009 yılında evlendiği Berna Özkan ile evliliği 3 yıl süren Korcan Karar'ın eşinin aldatması sonucu 2012 yılında boşanmıştı.

Korcan Karar'ın son görüntüsü de gündem oldu. Karar'ın geçirdiği operasyonun ardından hastanedeki tedavisinin sürdüğü görüldü.

Korcan Karar kimdir: Korcan Karar, 1 Ocak 1962 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Roma Santa Cecilia Konservatuvarı'nda viyolonsel eğitimi sonrası gazeteciliğe başlayan Korcan Karar, 1981'de İtalya ve Roma muhabiri olarak görev almıştır.

Korcan Karar 1985 yılında İstanbul'da bir gazetenin haber merkezinde foto muhabiri - muhabir olarak çalışmaya

Korcan Karar 1993 yılında Show TV'de Turunç Hattı programını sundu. 1994 yılında yine Show TV'de Şok programını sundu. Bosna Belgeseli, Bosna'nın Son 365 Günü ve Ölüm Kampları adlı haber belgesellerini hazırlayıp sundu. atv'de bir mizah programı Şok'u hazırladı. Mart 2001'de atv'de Haber Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi. Temmuz 2005'te atv'de Ana Haber Bülteni'ni "anchorman" olarak sunmaya başladı.

Korcan Karar 2008 yılının Ocak ayında Show TV'ye transfer oldu. Ali Kırca ile beraber çalıştı. 9 Eylül 2009'da Berna Özkan'la evlendi.

Ayak parmakları neden kesildi: Usta gazeteci Uğur Dündar, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Korcan Karar'ın son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade etti. Dündar, Korcan Karar'a zamanında müdahalede bulunulduğunu belirtti.

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