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Zara kimin sahibi kimdir Zara markası hangi ülkenin ekmekli sandalet reklamı skandalı!

Zara kimin sahibi kimdir Zara markası hangi ülkenin ekmekli sandalet reklamı skandalı!

Türkiye'de 37 mağazası bulunan ünlü giyim markası Zara'nın, ekmekli sandalet reklamı skandalı olay oldu. Sosyal medyadan da tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Zara reklamı sonrası birçok vatandaş Zara'nın sahibi kim, hangi ülkenin araştırması yapmaya başladı.

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Zara'nın ekmekli sandalet reklamı rezaleti sonrasında bir çok vatandaş Zara hangi ülkenin markası ve Zara'nın sahibi kim sorularına yanıt aradı. 2 gündür sosyal medyanın gündeminde olan skandala tepki mesajları yağmaya devam ediyor. Yeni ürün katalog çekimlerinde sandalet tanıtımına ekmeği alet eden ve ekmeğin üstüne ayakkabı koyan  Zara bu skandal hakkında henüz bir açıklama yapmazken ülkemizde #Zarahaddinibil hashtagi ile binlerce kişinin eleştiri yağmuruna tutuldu. Peki Zara kimin, Zara markası kime ait? Zara hangi ülkenin...

Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kuruldu. Mağazaları genelde büyük alanlar üzerine kurulmaktadır. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2015 yılı itibarıyla dünya genelinde 88 ülkede 2.000'in üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 37 mağazası bulunmaktadır.

İnditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. İnditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markalarıda yer almaktadır.

Markanın Almanya'da yayınlanan katalog reklamları kamuoyuna yayıldı. Bahsi geçen görsellerde, ekmeğin ayaklar altına alındığı görüldü. Söz konusu reklamda ayakkabının içinde, sandaletin altında ve üstünde ekmek görülüyor. Ekmeğin bu şekilde kullanılması çok sayıda kişinin tepkisine yol açtı.

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