Cari açık açıklandı 9 ayın en yüksek seviyesinde

Cari işlemler hesabı nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari denge Nisan ayında aylık bazda 2,74 milyar dolar açık verdi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi cari açığın 3,2 milyar dolar olması yönündeydi.

Nisan ayında kaydedilen açık sonrasında 12 aylık cari açık 25,71 milyar dolarla 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2,69 milyar dolar artarak 4,43 milyar dolara yükselmesi cari açığın 2,74 milyar dolar olarak gerçekleşmesinde etkili oldu.

Çekirdek gösterge olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1,13 milyar dolar fazla vermişken, Nisan ayında 4,02 milyar dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1,48 milyar dolar artarak 2,7 milyar dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 933 milyon dolar artarak 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.