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Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel vefat etti

Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel vefat etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eski Başkanı, ekonomist Gazi Erçel 77 yaşında hayatını kaybetti. Gazi Erçel koronavirüs tedavisi görüyordu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başkanlarından Gazi Erçel hayatını kaybetti.

Gazi Erçel, uzun süredir karaciğer rahatsızlığı yaşıyordu. Gazi Erçel, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle de tedavi görüyordu.

Dünya gazetesinin haberine göre, önceki gün rahatsızlığı artınca hastaneye kaldırılan Gazi Erçel, dün gece yarısı itibari ile tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Gazi Erçel 1996-2001 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüttü.

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