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Hüseyin Tatlı kimdir kaç yaşında İbrahim Tatlıses kaç kardeş?

Hüseyin Tatlı kimdir kaç yaşında İbrahim Tatlıses kaç kardeş?

İbrahim Tatlıses'in en küçük kardeşi Hüseyin Tatlı, son günlerde yaptığı açıklamalar kadar özel hayatı ile de konuşuyor. 8 kardeşten en küçüğü olan Hüseyin Tatlı bugün Alişan'ın konuğu oldu. Eşini darp ettiği haberi ile günlerce konuşulan Hüseyin Tatlı kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Tatlı evli mi eşi kimdir?

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8 kardeş olan İbrahim Tatlıses'in en küçük kardeşi Hüseyin Tatlı, abisi gibi müziği seçti ve birçok türküye ve şarkıya ses vermeye başladı. Özel hayatı ile de konuşulan Hüseyin Tatlı bugün Alişan'ın konuğu olacak.  Peki 49 yaşında olan Hüseyin Tatlı kimdir, evli mi? İbrahim Tatlıses'in kardeşleri kim?

Hüseyin Tatlı kimdir: Tatlı, 1973 yılında dünyaya geldi ve sekiz kardeşin en küçüğüdür. Özellikle medyada İbrahim Tatlıses’in kardeşi olarak anılan Hüseyin Tatlı’da abisi gibi sanatçıdır. Uzun yıllar yaşamını Ankara’da sürdürdü ve ardından İstanbul’a yerleşti.

1973’te Mersin’de doğmuş daha sonra Urfa’ya taşıdığını anlatan Hüseyin Tatlı babasını iki yaşındayken kaybetmiştir. Tatlı, iki kez evlenmiş bu evliliklerinden Asya isminde bir kızı ve Can isminde bir oğlu vardır.

2000 yılında Varlığın Yeter, 2016 yılında Bil İstedim ve Pardon isimli albümleri ile müzik piyasasındaki yerini alan Hüseyin Tatlı baba tarafından aslen Şanlıurfa’lıdır.

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