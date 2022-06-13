Lisede sınıfta kalma var mı 2022 kaç gün devamsızlık yapan sınıfta kalacak?

Okulların kapanmasına artık günler kaldı, 17 Haziran cuma günü milyonlarca öğrenci karnesini alıp 3 aylık yaz tatiline çıkacak. Peki liselerde bu sene sınıfta kalma var mı, 5 günden fazla devamsızlığı olan sınıfta kalacak mı? Kaç devamsızlığı olan lisede sınıfta kalır? İşte merak edilenler...

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Okulların kapanmasına az bir zaman kala devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, lisede kaç gün devamsızlık yapılır soruları merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilere, mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı tanıdı. Liselerde, devamsızlıktan kalan ve derslere devam etme hakkını kaybeden öğrenciler, öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerine geçiş yapabilecek.

Öğrenciler, istemeleri halinde kayıtlarını, mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarabilecek.

Bunun yanısıra öğrencilere, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında, önceki okullarında ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam etme imkanı da tanınacak.

Öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler ise açıköğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

Yapılan yeni düzenlemeyle, sınıf tekrarına kalan öğrencilerin okul dışında kalmamaları ve öğrenim hakkından yararlanmaları amaçlanıyor.

5 Gün Devamsızlık Yapana Takdir, Teşekkür Belgesi Verilmeyecek!



Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi

,b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Ayrıca, devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. İşte, yayımlanan o değişiklik;

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

Uzmanlardan ailelere yarı yıl önerileri...

Ders için zorlamayın: Çocuklar ara tatil döneminde ders çalışmaya zorlanmamalı. Ancak çocuklarınız bu sene sınava gireceklerse kendi istek ve motivasyonlarına göre sınava hazırlanmalarına müsaade edin.

Güzel anılar biriktirin: Ailece hep beraber eğlenerek, dinlenerek, öğrenerek, aile içi iletişimi ve bağlılığı artırmaya, nitelikli zaman geçirerek güzel anılar biriktirmeye gayret edin.

Teknolojiyi kontrol edin: Ekran bağımlılığının koşullar gereği arttığı düşünülürse çocukların televizyon, bilgisayar, tablet veya telefon başında sınırsız zaman geçirmemeleri önemlidir.

Açık havaya çıkın: İkamet edilen yerin özelliğine göre, pandemi kuralları dikkate alınarak zaman zaman çocukların açık havaya çıkmasına, oyun oynamasına, fiziksel başka aktiviteler yapmasına müsaade edilmelidir.

Sohbet edin: Haftanın belirli bir veya iki gününde bir saati ayırarak, evin uygun bir yerinde bir tartışma konusu bulup, konu üzerinde çocuklarınızla sohbet edip, bilgi paylaşımı yapabilirsiniz.