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TFF Başkan Adayı Büyükekşi: Tükenmez kalem ile yazdığım her ismi ...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF Başkan Adayı Büyükekşi: Tükenmez kalem ile yazdığım her ismi ...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 16 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Mehmet Büyükekşi, oluşturacağı yönetim kurulu listesi hakkında açıklama yaptı.

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Mehmet Büyükekşi yaptığı yazılı açıklamada, adaylığını açıkladığı günden beri tüm dikkatini Türk futbolunun acil çözüm bekleyen sorunlarına verdiğini belirterek, "Tabi sorunları bilmek, hatta çözümler üretmek dahi yeterli değil. Güçlü, samimi, yetkin ve güvenilir bir yönetim kurulu kuramazsak, hızlı ve kalıcı çözümler üretmek mümkün olmaz. Hafta sonu boyunca medyada TFF başkanlık seçimlerini kazanmam halinde yönetim kurulu listemde kimler olacağına ilişkin birçok isim paylaşıldı. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine büyük özen göstereceğimi ilk günden beri her fırsatta dile getiriyorum. Listeme tükenmez kalem ile yazdığım her ismi ilk benden duyacaksınız." ifadelerini kulandı.

İzmir ziyaretinde Kulüpler Birliği Vakfı ile Göztepe'nin eski başkanı Mehmet Sepil ile bir araya geldiğini aktaran Büyükekşi, "Sayın Mehmet Sepil'e, şayet seçilirsem yönetim kurulumuzda olmasını arzu ettiğimi söyledim. Profesyonelliği, çözüm odaklı kişiliği ve tecrübesi ile TFF'ye çok şey katacağını düşünüyorum. Teklifime olumlu yaklaştı. Birkaç gün düşünme süresi istedi. Bu özel konuşmayı sizlerle paylaşmamın sebebi, lütfen hayal ürünü, maksatlı, ya tutarsa diye sosyal medyaya yayılan isim kirliliğine müdana etmeyin. Yönetim kurulu kriterlerim bellidir." değerlendirmesinde bulundu.

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