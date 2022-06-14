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Az önce meteorolojiden yeni uyarı geldi! Devamı geliyor bu illerdekiler dikkat bu kez saat de verildi

Az önce meteorolojiden yeni uyarı geldi! Devamı geliyor bu illerdekiler dikkat bu kez saat de verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu tahminlerini yayınladı. 42 il için "sarı ve turuncu" kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Ankara'da da felakete neden olan yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor. Valiliklerden de peş peşe uyarılar geliyor.

Az önce meteorolojiden yeni uyarı geldi! Devamı geliyor bu illerdekiler dikkat bu kez saat de verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 42 il için "sarı ve turuncu" kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. Valilikler de peş peşe uyarıyor. Bununla birlikte Meteoroloji'den az önce yeni bir uyarı daha yapıldı ve yağışların süreceği bildirildi.

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Az önce meteorolojiden yeni uyarı geldi! Devamı geliyor bu illerdekiler dikkat bu kez saat de verildi

Bu saate dikkat: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın 11.00'de, yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Az önce meteorolojiden yeni uyarı geldi! Devamı geliyor bu illerdekiler dikkat bu kez saat de verildi

Sağanağın Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl'de saat 21.00'e kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Az önce meteorolojiden yeni uyarı geldi! Devamı geliyor bu illerdekiler dikkat bu kez saat de verildi

Sarı ve turundu kod verilen iller

 Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı  Hatay için turuncu kod verildi. 

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