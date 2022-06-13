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Türkiye'de ilk kez bir vatandaş dinini Tengri olarak değiştirdi

Türkiye'de ilk kez bir vatandaş dinini Tengri olarak değiştirdi

Türkiye'de ilk kez bir vatandaş din bilgisini kimlikte Tengri olarak değiştirdi. Twitter'da 'Burhi' takma adıyla bilinen Burhanettin Mumcuoğlu, din bilgisini 'Tengri' olarak değiştirdi.

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Burhanettin Mumcuoğlu isimli bir avukat, kimlikteki din bilgisini ‘Tengri’ olarak değiştirdi. İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığına 'Tengri’nin din olup olmadığını sordu. Diyanet İşleri Başkanlığından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ise Tengri’nin belli bir dini ifade etmediğini söyledi.

Mumcuoğlu, karara itiraz için dava açtı. Mahkeme kararı olumlu sonuçlandı. Böylece Türkiye’de ilk kez biri din bilgisini ‘Tengri’ olarak tescillendirmiş oldu.

Twitter hesabından açıklama yapan Mumcuoğlu, "Neden Tengri de Tengricilik vs. değil diyenler için; evet, Tengricilik, Türk Şamanizmi vb. ifadeleri de tercih edebilirdim. Belki daha doğru olurdu. Net bir şekilde İslam öncesi Türk inancının anlaşılmasını amaçladım, amaca hizmet ediyor. Maksat kültürel yozlaşmaya direnmek" ifadelerini kullandı.

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