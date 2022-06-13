Ukraynalı kadın, Rus bombardımanında yıkılan evinin enkazını terk etmiyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan ve Rusya'nın saldırıları sonucu ağır hasar gören Zahaltsi köyünde evini ve çiftliğini kaybeden Lyudmila Lovk, haftalardır enkaz alanını terk etmiyor.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı ilk günlerden itibaren yoğun çatışmaların yaşandığı Zahaltsi köyü, savaşta en fazla hasar gören yerleşim yerlerinden biri.

Rus hava saldırıları nedeniyle enkaza dönen köyde tamamen yıkılan evinin önündeki bahçede tek başına enkazı temizlemeye çalışan 67 yaşındaki Lovk, yaşadıkları köyde saldırıların 26 Şubat'ta başladığını belirtti.

Savaştan önce burada tarımla ilgilendiklerini ve evin önündeki ahırda tavuk ve inek yetiştirdiklerini kaydeden Lovk, saldırılar sonucu çiftliğin de yok olduğunu belirterek "Ev ve diğer altyapı tamamen yıkıldı." dedi.

Eşiyle iki hafta sığınakta kaldılar

Savaşın başlamasıyla eşiyle evin yanındaki depoya sığındıklarını anlatan Lovk, Belarus tarafından geldiğini tahmin ettikleri Rus savaş uçaklarının bölgede saldırı uçuşları yaptıklarını söyledi.

Uçaklar alçaktan uçtukları için pilotları bile görmenin mümkün olduğunu belirten Lovk, "Buraya yakın ormanda savaş uçağı bile vuruldu. Bizim hava savunma sistemleri vurdu onu muhtemelen." diye konuştu.

Lovk, hava saldırılarının başlaması nedeniyle eşiyle günlerce sığınak olarak kullandıkları depoda kaldıklarını dile getirerek "26 Şubat'tan 11 Mart'a kadar depoda saklandık. Sadece çatışmalar durduğu zaman dışarıya çıkıyorduk." dedi.

Uçakların ardından savaş helikopterlerin de bölgeye yöneldiğini söyleyen Lovk, "Daha sonra da topçu sistemleri kullanılarak çatışmalar devam etti." ifadesini kullandı.

- Slovakya'ya sığındılar

Çatışmaların mart ayının ikinci haftasında artması nedeniyle köyde kalmanın mümkün olmadığını kaydeden Lovk, 11 Mart'ta orman yolundan güvenli bir yere kadar yürüdüklerini oradan da arabayla bölgeden uzaklaştıklarını anlattı.

Lovk, geçici olarak Slovakya'ya sığındıklarını belirterek "Bir oğlum orada yaşıyor. 1500 kilometre yol gittik. Bir ay önce ise geri geldik." dedi.

Kalacak yerleri kalmadığı için yakında oturan kızının evinde geçici olarak yaşadıklarını anlatan Lovk, her gün enkaz alanına gelip savaş öncesi günlerini düşündüğünü belirtti.

"Her şeye rağmen buraya geldim. Evin önündeki bahçede tarımla uğraşıyorum." diyen Lovk, yerle bir olduğu için evin tadilatının mümkün olmadığını ama evin önündeki altyapının yeniden inşası için gayret göstereceklerini ifade etti.

Haftalardır evinin enkazı başından ayrılmayan Lovk, kış gelene kadar burada kalabilecek bir bina inşa etmeyi hayal ettiğini söyledi.