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ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a soruşturma! Enflasyonu yüzde 160 açıklamışlardı

ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a soruşturma! Enflasyonu yüzde 160 açıklamışlardı

Her ay TÜİK'ten önce kendi hesaplama yöntemleriyle enflasyonu açıklayan ENAG'in kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a disiplin soruşturması başlatıldı. ENAG TÜİK'in yüzde 73 olarak açıkladığı Mayıs ayında yüzde 160 olarak hesaplamıştı.

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Enflasyon Araştırmaları Grubu (ENAGrup) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın gördüğü belgeye göre üniversite, basına "izinsiz" verdiği bir röportaj gerekçesiyle Prof. Dr. Ulusoy'dan kurumun "bina ve kaynaklarını izinsiz ve amacına aykırı" kullanmasıyla ilgili savunmasını istedi. Söz konusu iddiaların gerçekleşmiş olmasının yazılı bir kınama ve ödemelerin askıya alınmasıyla sonuçlanabileceği belirtildi.
Üniversite, Reuters'ın konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.
Ulusoy, soruşturmanın akademik sözleşmesinin feshiyle sonuçlanabileceğini söyledi.

Reuters'a konuşan Ulusoy: "Bu araştırma projesine yıllar önce başladığımızdan beri böyle bir şey bekliyordum. Sonunda ne olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

ENAG Mayıs ayında yıllık enflasyonu yüzde 160 olarak hesaplamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 73,5'ti.

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