TÜİK açıkladı: Gıda, içecek ve tütün satışları azaldı

Nisan ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1 azalırken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,3 arttı otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,8 azaldı.

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Nisan ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1 azalırken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,3 arttı otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,8 azaldı.

TÜİK nisan ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,8 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,5 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,2 arttı.

Perakende ciro arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 81,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 122,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 191,4 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 8,7 arttı.