Maymun çiçeğinde uyarı geldi! Hastalığın semptomları değişiyor

Hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne ilişkin ABD'den, "hastalığın semptomları değişmeye başladı" uyarısı geldi.

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Genelde Afrika’nın batı ve orta bölgelerinde görülen ve 11 ülkede endemik olan maymun çiçeği hastalığı son aylarda onlarca ülkede görülmeye başladı ve büyük bir panik yarattı.

Başta ABD, İspanya, Portekiz ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede ve kıtada arka arkaya tespit edilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili yeni bilgiler gelmeye deva ediyor.

Hastalığın hızla yayıldığı ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bir açıklama yaparak ABD’lileri uyardı. Kuruluş, sağlık çalışanlarına uyarı yaparak hastalarda farklı semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan açıklamada, “Maymun çiçeği hastalığında oluşan belirtiler geçmişte Afrika’da görülenlerden daha farklı olmaya başladı” denildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, CDC Direktörü Rochelle Walensky, “Bazı yeni vakalarda insanların bütün vücuduna yayılan kızarıklık ve kabarcıklar yerine sivilceye benzer kabarıklıklar ve deformasyonlar oluşabiliyor” dedi. Walensky, bazı vakalarda ise sadece ufak kabarcıklar çıktığına dikkat çekerek bunun hastalık boyunca tek semptom olduğunu belirtti.

Walensky, “Genelde maymun çiçeği hastalığı hafif geçiyor ve bedenin bazı bölgelerinde çıkıyor. Fakat Batı ve Orta Afrika’da görülen hastalıkların klasik belirtilerinden farklı belirtiler görülüyor. Bu da birçok hastanın gözden kaçabileceğini veya teşhis konulamayacağını gösteriyor” dedi.

Genital bölgede kabarcıklara dikkat edin

Yapılan açıklamada, “Bu hastalık genelde yüzde, ellerde ve kollarda kabarcıklarla kendini gösteriyor. Fakat son dönemde hastaların genital bölgelerinde ve anüs çevresinde kabarcıklar oluşuyor ve daha sonra grip benzeri semptomlar ortaya çıkıyor ve hatta bazı vakalarda grip benzeri semptomlar görülmüyor bile” denildi.

ABD’de bazı hastalarda rektum bölgesinde acı hissedildiği ve iltihap oluştuğu da belirtilirken bunun geçmişte maymun çiçeği hastalığında görülmediğine de dikkat çekildi.

Öte yandan Pennsylvania Üniversitesi’nde görevli Dr. Stuart Isaacs da bir açıklama yaptı. Dr. Isaacs, “Batı Afrika varyantı hastalığın daha hafif geçmesine sebep olabiliyor. Fakat kızarıklık ve kabarcıkların çok azı bile bedeninizde varsa hastalanmış olabilirsiniz. Bölgesel lezyonlara dikkat etmelisiniz” dedi.

Isaacs, semptomların hastalığın bulaşma şekline bağlı olarak da değişebileceğini öne sürdü.

Ölümcül olabiliyor

İlk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda görülen virüs, son 10 yılda Afrika’nın batısında büyük artış gösterdi. Hastalık, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10'u bulabiliyor.