Otomobil devi Tesla'nın hisseleri üçe bölünüyor

ABD merkezli Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla yönetim kurulunun hisselerin üçe bölünmesini onayladığını duyurdu.

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Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, yıllık vekil beyanını Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sundu.

ABD merkezli şirket yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusundaki beyanında hisselerinin üçe bölüneceğini duyurdu.

Ağustos 2020'den bu yana ilk hisse bölünmesinin, şirketin Ağustos ayındaki yıllık toplantısında hissedarlar tarafından onaylanması gerekiyor.

Her çalışana hisse senedi alma seçeneği

SEC’e sunulan dosyada şirket, hisse bölünmesi hakkında, "Başarımız, mükemmel yetenekleri çekmemize ve elde tutmamıza bağlıdır. Her çalışana hisse senedi alma seçeneği sunan "son derece rekabetçi ücret paketleri" Tesla'nın bunu yapmasına yardımcı oluyor'' ifadelerini kullandı.

Tesla, “Hisse paylaşımının, çalışanlarımızın öz sermayelerini yönetmede daha fazla esnekliğe sahip olmaları için adi hisse senetlerimizin piyasa fiyatını sıfırlamaya yardımcı olacağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Tesla, Ağustos 2020'de de hisse senetlerinin beşe bölündüğünü duyurmuştu.

Dosyada ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk'ın şu anda Tesla hisselerinin yüzde 23,5'ine ve Vanguard'ın Tesla hisselerinin yüzde 6'sına sahip olduğunu gösterdi.

Musk, yaklaşık 44 milyar dolara satın almayı planladığı sosyal medya devi Twitter'daki hissesini desteklemek için 2021'in sonlarından bu yana Tesla hisselerinin önemli bir bölümünü satmıştı.

Diğer büyük teknoloji şirketleri de yakın zamanda satın alınabilirliklerini ve günlük yatırımcılar için çekiciliğini artırmaya yardımcı olmak için hisse bölünmelerini duyurmuşlardı.

Elektronik ticaret devi Amazon (AMZN), bugün itibarıyla hisse senetlerinin 20’ye bölündüğünü açıklamıştı.

Google'ın (GOOGL) sahibi olan Alphabet ise şirket hisselerinin Temmuz ayında 20'ye bölüneceğini aktarmıştı.

Hisse bölünmesi nedir?

Birçok büyük şirket hisse senetlerini belirli aralıklarla bölüştürüyor. Söz konusu bölünmeler hisseleri daha küçük, bireysel yatırımcıların ulaşabileceği bir seviyeye çekiyor.

Hisse bölünmesi şirketlerin likidite kazanmasına yardımcı olurken ve bölünmeler bir şirketin hisse senetleri için daha fazla talep yaratabiliyor.

Bölünmeler sonrasında kurumsal yatırımcılar şirketin genel hisse senedi fiyatını pek fazla önemsemezken, bireysel yatırımcılar yüksek fiyatlı hisselerini satabiliyor.

Bölünmeler sonrasında kişiler herhangi bir kayıp yaşamazken, hisse senedi fiyatı bölünme oranında azalıyor, hisse miktarı ise bölünme oranında artıyor.