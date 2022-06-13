Dünyada pirinç krizi yaşanabilir! Fiyat artışı için görüşüyorlar

Dünyada artan gübre ve enerji maliyetleri ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle küresel gıda fiyatları artıyor. Uzmanlar ise, bu sürecin devam etmesi durumunda pirinç krizi yaşanabileceğini açıkladı.

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Son dönemde artan gübre fiyatları ve enerji maliyetleri sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle küresel gıda fiyatları her geçen gün artıyor.

Son dönemde artan ihracat yasakları ve diğer sorunlar nedeniyle de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksi yeni bir uyarı yayımladı.

12 ayın en yüksek seviyesi çıktı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksi tarafından yayımlanan Mayıs verilerine göre, uluslararası pirinç fiyatlarının art arda beşinci ay artarak 12 ayın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

En çok artış pirinçte görülebilir

CNBC’nin haberinde, buğday ve diğer tahıllardan et ve yağlara kadar birçok gıdanın fiyatlarının arttığı belirtilirken, sırada en çok artış görülebilecek ürünün pirinç olabileceği aktarıldı.

Açıklamalarda bulunan uzmanlar pirinç üretiminde herhangi bir sorun olmadığını söylerken, bununla birlikte artan buğday fiyatları ve daha yüksek çiftçilik maliyetleri, bir sonraki aşamada pirinç fiyatlarını izlemeye değer hale getireceğini vurguladı.

Prinç stoklarında düşüş olabilir

Japon bankası Nomura'nın baş ekonomisti Sonal Varma, "İleriye dönük pirinç fiyatlarını izlememiz gerekiyor, çünkü artan buğday fiyatları pirincin yerini almasına, talebin artmasına ve mevcut stokların düşmesine yol açabilir" dedi.

Varma, “Korumacı önlemler aslında çeşitli nedenlerle küresel düzeyde fiyat baskılarını kötüleştiriyor" derken, “Çiftçilikler için yem ve gübre maliyetleri artıyor ve enerji fiyatları ekim maliyetlerine ekleniyor. Bu nedenle, ülkelerden daha fazla korumacılık görme riski var" diye konuştu.

Fiyat artırmak için görüşüyorlar

Sonal Varma, bununla birlikte, küresel pirinç stoklarının bol olduğunu ve Hindistan'da bu yaz hasadın iyi olması beklendiğinden, pirinç fiyatı risklerinin hala düşük olduğunu belirtti.

Reuters haber ajansı ise, Mayıs ayı sonlarında bir Taylandlı hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Tayland ve Vietnam, pirinç ihracatlarının fiyatını artırmaya yönelik bir anlaşma üzerinde görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti.

İhracat yasağı gelebilir

Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü kıdemli araştırma görevlisi David Laborde ise verdiği demeçte, “Hindistan'ın önümüzdeki haftalarda buğday ve şekerden sonrayı düşündükleri gibi pirinç ihracat yasağı getirmesinden çok daha fazla endişeleniyorum" dedi.

Dünya Ekonomik Forumu'na göre Hindistan ve Çin, dünyanın en büyük iki pirinç üreticisi ve küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturuyor.

Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü Güney Asya bölge temsilcisi Nafees Meah de, küresel olarak artan enerji maliyetlerinin pirinç üretim maliyetlerinin büyük bir bölümünü oluşturduğunu sözlerine ekledi.