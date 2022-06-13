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AFAD'dan son dakika 5 il için sel uyarısı! Öğleden sonra Adana, Osmaniye, Hatay, Kanramanmara, Mersin...

AFAD'dan son dakika 5 il için sel uyarısı! Öğleden sonra Adana, Osmaniye, Hatay, Kanramanmara, Mersin...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) paylaştığı harita ile ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyardı. AFAD 5 şehir için sel ve su baskını uyarısı yaptı...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) paylaştığı harita ile ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyardı.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

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