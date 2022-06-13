E okul kapandı mı 2022 MEB E okul öğrenci ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı için geri sayım başladı. Cuma günü yani 17 Haziran cuma günü öğrenciler karne alacak ve yaz tatili başlayacak. Veli ve öğrenciler karneyi beklemeden e okul VBS üzerinden karneleri görüntüleyecek. Peki e okul kapandı mı? 2. dönem karne görüntüleme nasıl yapılacak?

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E okul ne zaman kapanıyor sorusu karne almaya günler kala öğrencilerin gündeminde. Öğrencilere ait tüm ders bilgilerinin olduğu e okul üzerinden veriler, karneleri cuma gününü beklemeden görüntüleyebilecek. E Okul ne zaman kapanıyor sorusu, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi erişimi henüz kapanmadı. Öğrenci notlarını E okul üzerinden giren öğretmenler sınavların ardından karne için işlemleri sürüyor. Peki, E Okul ne zaman kapanıyor 2022 2. dönem? İşte, e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi giriş ekranı...

e okul ne zaman kapanıyor: E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.

e-Okul not girişinin ise karnelerin veriliş tarihi olan 17 Haziran’dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E okul VBS giriş ekranı

E-okul VBS’ye öğrencinin; Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek girilebilir. E-okul’ a mobil cihazlar üzerinden giriş yapılabilmektedir. E-Okul sisteminin amacı, velilerin çocuklarının bilgilerini bilmeleri ve öğrenmelerini sağlamaktır. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e okuldan karne notlarına nasıl bakılır: Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.