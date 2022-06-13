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Bulgaristan'da Enerji Bakanı Alexander Nikolov istifa etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bulgaristan'da Enerji Bakanı Alexander Nikolov istifa etti

Bulgaristan'da Enerji Bakanı Alexander Nikolov istifa etti. Nikolov, yeni bakan seçilene kadar görevine devam edecek.

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Bulgar Haber Ajansına (BTA) göre, Enerji Bakanı Nikolov, Başbakan Kiril Petkov'a istifasını sundu.

Halefi seçilene kadar görevine devam edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nikolov'un istifasının Böyle Bir Halk Var Partisinin (İTN), koalisyon hükümetinden çekilmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Nikolov, halefi seçilene kadar görevine devam edecek.

Bulgaristan'da İTN, 8 Haziran'da dörtlü koalisyon hükümetinden çekileceğini açıklamıştı.

Bulgaristan Başbakanı Petkov, yaptığı açıklamada, İTN'nin dörtlü koalisyondan ayrılmasının ardından azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini söylemişti.

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