Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polisi yumruklayan HDP'li vekile sert tepki: Bedelini ödeteceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasına tepki göstererek, "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini ödeteceğiz." dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a görüş yasağının kaldırılması için yürümek isteyen gruba engel olan polise yumruk atan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir'e tepki gösterdi.
Erdoğan, "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini ödeteceğiz. Hangi çirkefliği yaparsanız yapın Türkiye terörün her türlüyle mücadelesini zafere ulaştıracaktır." dedi.