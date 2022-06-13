2. dönem ortaokul karne görüşleri başarılı-başarısız öğrencilere ne yazılır?

Okulların kapanması için artık geri sayım başladı.Okullar 17 Haziran'da kapanacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. Öğretmenler ise karne hazırlama telaşına başladılar, peki lise öğrencileri için 2. dönem karne görüşü ne yazılır? İşte 2ç dönem lise karne görüş örnekleri...

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Okulların kapanmasına az bir zaman kaldı, milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da karnesini alacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. Öğrenciler tatil planları yaparken öğretmenler de karne görüşlerini araştırmaya başladı. Peki lise öğrencilerinin 2. dönem karnesi için neler yazılır, Lise karnesi 2. dönem karne görüşleri örnekleri...

İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmenleri için en güzel karne görüşleri 2022

1, 2, 3, VE 4. SINIFLAR İÇİN (İLKOKULLAR)

1- Başarı Düzeyi Yüksek Öğrenciler



Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.

Öğrencime ve velime teşekkür ederim.

Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim.Teşekkür ederim. Disiplinli çalışması başarıyı getirdi. Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.

“Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma.

Seni ve aileni tebrik ederim.”

2- Orta Düzeyde Başarı Gösteren Öğrenciler

Çalışma disiplinini artırmalı. Çalışmalarına ara vermeden devam etmeli. Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır. Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.

Oyuna, TV – bilgisayara ayırdığın vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur. Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır.

Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle…

Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum. Başarı grafiğinin artması dileğiyle…

Sana inanıyorum ki daha iyisini yapabilirsin. ……. ve …….. derslerde biraz daha gayret göstermesi gerekli.

3- Başarısız Öğrenciler

Derslerinde …..ve…… sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi.

Ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor. Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.

Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.

Oyuna, TV, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi. Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır. Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN (ORTAOKULLAR)

1- Çok Başarılı Öğrenciler

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim.

Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir.

İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum.

Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

2- Başarılı Öğrenciler

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.

Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun. Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti.Önümüzdeki dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.

Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

3- Orta Seviyedeki Öğrenciler

Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum. Biraz daha gayret edersen çok daha iyi yerlerde olabilir.

Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir. Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim. Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı. Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.

Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam… “Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk.” Öyleyse çalışmaya devam. Tatilde iyice dinlenmeni istiyorum. Çünkü ikinci dönem daha başarılı olmanı bekliyorum senden.

Eksiklerini gidermek için tatilde konu tekrarı yapabilirsin. Şunu bilmeni istiyorum ki daha başarılı olabilirsin. Tatilde karne notlarını ve geçen bir dönemi değerlendirmeni istiyorum. Bence daha iyi olabilirdi. Aynı fikirdeysen iyice dinlen ve başarma azmiyle dön. Bize neler yapabileceğini göster.

Geçen dört aya ve karne notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. İkinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Olacak göreceksin. Tabiî ki sen de istersen.

4- Ders Durumu Zayıf Öğrenciler

Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır. Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var. Yolun uzun, her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme. Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.