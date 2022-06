Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon farkı ve asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete ek zam tartışmaları sürerken önemli bir açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu.

Asgari ücret ve enflasyon farklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan her kesimin Temmuz ayında rahatlayacağını söyledi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Ülkesini yüksek faizle yoldurmayacak, ihracatla ilerleyecek, cari fazlayla ilerleyecek bir yola ihtiyacı vardır. Kendi sorunlarını çözmek için kullanmadıkları yol ve yöntemleri bize dayatanların yol ve yöntemleri tezgahına tekrar düşemeyiz, düşmeyeceğiz.

"Kamburdan 2023 şubat ve mart aylarında kurtulacağız"

Türkiye Ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Bu konuda her gün yeni adım atıyoruz. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını TL'ye yöneltmek için çeşitli alternatifler sunuyoruz. Milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız.

"Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek adımlar atıyoruz"

Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek adımlar atıyoruz. Herkesin hesabını, planını buna göre yapmasını özellikle tavsiye ediyorum. Hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak olmayacaktır. Rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Hem ümitlerimizin hem de hedeflerime ulaşma ihtimallerimizin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Yaşadığımız acılar elde edeceğimiz sonuçlara fazlasıyla değecektir. İş insanları ve milletimizin kafasını karıştırmak için karamsarlık pompalayanların derdi ülkemiz değildir. Dünyanın dört bir yanında yaşanan sıkıntıları görmezden gelip ülkemizi batıyor bitiyor yaygarasıyla değerlendirmek isteyenleri 3 gruba ayırabiliriz.

"Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız"

Bunların endişesi reel ekonomiyle büyüyen Türkiye'den eskisi kadar kazanç sağlayamayacak olanlardır. İlk gruptakilerin yönlendirmesiyle hareket eden akademisyen, gazeteci görünümlü tetikçiler bulunuyor. Tetikçiler çok da adam yerine koymuyoruz. Üçüncü grupta ise hükümetimize, ittifakımıza besledikleri husumetten dolayı her şeye körü körüne saldıranlar bulunuyor. İlk iki grubun en çok istismar ettiği de bu kesimdir. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız.

"Asgari ücrete son 20 yılda yüzde 200'e yakın artırdık"

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik tökezlemesini isteyenlerin hevesini bu defa da kursaklarında bırakacağız. Milli gelirimizi 958 milyar dolara kadar çıkarmışken Gezi olayları ile başlayan çok yönlü saldırılarla hedefimizin gerisinde kalındı, bunlar olmasaydı 1,5 trilyon dolar sınırını aşmış olacaktık. Son 20 yılda asgari ücreti enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde 200'e yakın artırdık. Aynı şekilde bu tuzaklarla uğraşmasaydık insanlarımızın gelir seviyelerini de iki katına çıkarmış olacaktık. Hesaplaşmadan son nefesimizi vermeyeceğiz. Bunlara en güzel cevabı ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yaparak vereceğiz.