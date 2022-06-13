Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique bugün İstanbul'a geliyor

FENERBAHÇE'nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30'da İstanbul'da olacak.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Lincoln, bu akşam İstanbul'da olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Henrique'nin saat 18.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi. Santa Clara forması ile bu sezon 44 maçta 7 gol 10 asistlik performans sergileyen Brezilyalı orta saha, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak forma giymişti.

Fenerbahçe, sol bek, yedek kaleci ve santrafor pozisyonlarına da takviye yapmayı planlıyor.