BIST 2.532
DOLAR 17,26
EURO 18,09
ALTIN 1.031,42
HABER /  GÜNCEL

Carrefoursa büyükbaş kurbanlık fiyatları 2022 20 kilo hisse satış fiyatı

Carrefoursa büyükbaş kurbanlık fiyatları 2022 20 kilo hisse satış fiyatı

Kurban bayramına az bir zaman kala kurbanlık çadırları kuruldu, kurbanlık seçme ve alma telaşı başladı. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban bayramı öncesi marketlerin de kurbanlık fiyatları belli oldu. Peki Carrefoursa'da küçükbaş kurbanlık ne kadar, hissesine göre dana kaç para? Carrefoursa kıvırcık koç 2022 küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç paradan başlıyor?

Abone ol

Kurban bayramına çok az zaman kala kurban pazarlarında küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları belli olurken bazı büyük marketlerde kurban fiyatları belli olmaya başladı. Peki Carrefoursa'da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, İşte hissesine göre Carrefoursa kurbanlık fiyat listesi...

Türkiye'nin önde gelen en büyük marketlerinden olan Carrefoursa'da koç fiyatları 3.450 liradan başlıyor. Carrefoursa'da büyükbaş kurbanlık ise minimum 3.950 liradan  satılacak.

Küçükbaş Koç fiyatları: Carrefoursa'da 2022 kurbanlık fiyatları belli oldu. 2012 yılında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında artış Carrefoursa marketlerde de göze çarpıyor.Carrefoursa'da 2022 küçükbaş koç kurbanlık fiyatı3.450 lira oldu.  En az 17 kiloluk kuyruk yağsız kemikli koç fiyatlarında kredi kartına 9 taksit imkanı var. 

Büyükbaş hisse fiyatı: 2022 Carrefoursa büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları bu sene 3.950 lira oldu. 7 hisse ile satın alınacak büyükbaş kurbanlığın kilosu ise 20 olacak. 

Geçen sene fiyatları nasıldı:  Kıvırcık koç fiyatı sakatat dahil minimum 17 kilogram garantili 1950 TL iken, Axess kart sahiplerine 125 TL'lik özel indirimle 1825 TL oldu. Ayrıca tatilin ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde teslimat imkanı sunuldu. Sığırlarda 1/7 hisse fiyatı sakatat dahil minimum 20 kilo kemiksiz et garantisi ile 2 bin 50 TL oldu. Ayrıca Axess kart sahiplerine 1925 TL hediye edildi. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde de teslimat yapma imkanı vardı. Büyükbaş hayvanların hisse fiyatları sakatat dahil 1950 TL ve minimum 20 kilogram kemiksiz et garantisi ile Axess kartlılarda 1825 TL oldu. Bu paketin dördüncü gününde teslimat imkanı vardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de iki gençten 4 gündür haber yok kan izleri bulundu! Çapraz sorguda kan donduran itiraf
Denizli'de iki gençten 4 gündür haber yok kan izleri bulundu! Çapraz sorguda kan donduran itiraf
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Boğazları vururuz diyen Yunan amirale bomba cevap!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Boğazları vururuz diyen Yunan amirale bomba cevap!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon farkı ve asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon farkı ve asgari ücret açıklaması
Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren bomba karar! Tarih detayına dikkat
Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren bomba karar! Tarih detayına dikkat
Kuş Uçuşu Onur kimdir gerçek adı ne? Özgür Daniel Foster kaç yaşında kimdir?
Kuş Uçuşu Onur kimdir gerçek adı ne? Özgür Daniel Foster kaç yaşında kimdir?
Tülüşah çiçeğini koparmanın cezası 109 bin TL
Tülüşah çiçeğini koparmanın cezası 109 bin TL
Bakan Kurum felaketin yaşandığı Haymana'da! Tek tek dinledi
Bakan Kurum felaketin yaşandığı Haymana'da! Tek tek dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polisi yumruklayan HDP'li vekile sert tepki: Bedelini ödeteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polisi yumruklayan HDP'li vekile sert tepki: Bedelini ödeteceğiz
EPGİS 'motorine 2 lira 60 kuruş zam geldi' haberleri için açıklama yaptı! Motorinin litresi 30 lira mı...
EPGİS 'motorine 2 lira 60 kuruş zam geldi' haberleri için açıklama yaptı! Motorinin litresi 30 lira mı...
2. dönem ortaokul karne görüşleri başarılı-başarısız öğrencilere ne yazılır?
2. dönem ortaokul karne görüşleri başarılı-başarısız öğrencilere ne yazılır?