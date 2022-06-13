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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Boğazları vururuz diyen Yunan amirale bomba cevap!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Boğazları vururuz diyen Yunan amirale bomba cevap!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile olan gerilimde kışkırtıcı açıklamalar yapan Yunan tarafına son dakika açıklamalarıyla cevap verdi. İstanbul Boğazları'nı vuracağını söyleyen Yunan amirale 'hodri meydan' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu KKTC için net mesajlar verdi. Yunanistan ile Ege adaları konusunda yaşanan gerilime de değinen Çavuşoğlu, 'Böyle boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok.' dedi.

Çavuşoğlu, “Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi’nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO’da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16’lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil” dedi.

'Boğazları vuracağız 'diyen Yunan amirale cevap veren Çavuşoğlu 'Cesareti varsa yapsaydı' şeklinde cevap verdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
'Türkiye bize saldıracak' diye uluslararası toplumda ağlıyorlar Biz gerginlikten yana değil iş birliğinden yanayız.

Başkasıyla tatbikat yapsalar ne olacak, Türkiye'ye düşmanlık etseler ne olacak? Yunanistan Başbakanı'nın ya da başka Yunan Başbakanı'nı Avruğa Birliği'nde bizi övmesini beklemiyoruz. Böyle bir beklentimiz de yok. Bizim hiç lobimiz olmadı Yunanistan'a. Türkiye'yi dışlayarak bir sürü toplantılar, formatlar oldu. Oldu mu bir şey, olmadı. Böyle boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok. Yunan halkı Türkiye ile ne düşünüyor ona kulak versinler.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları:
KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'evet' diyemeyiz. KKTC'nin egemenliğini sonlandırmak ve zaman içerisinde bizi azınlık haline getirmek için oyun oynuyorlar. Maraş açılımı yeni siyasetin bir boyutudur. 

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