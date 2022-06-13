FETÖ hükümlüsü ihraç öğretmen yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmak suçlaması ile 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı.Abone ol
Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
TEM ekipleri bu çerçevedeki çalışma sonucu, Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G.’yi (44) yakaladı.
Bir süre önce öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği öğrenilen hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.