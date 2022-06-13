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FETÖ hükümlüsü ihraç öğretmen yakalandı

FETÖ hükümlüsü ihraç öğretmen yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmak suçlaması ile 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı.

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Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TEM ekipleri bu çerçevedeki çalışma sonucu, Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G.’yi (44) yakaladı.

Bir süre önce öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği öğrenilen hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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