Bu acil uyarıdır diyen İsrail Dışışleri Bakanı Yair Lapid'in Türkiye iddiası şoke etti

İSRAİL Dışişleri Bakanı Yair Lapid resmi sosyal medya hesabından "Bu gerçek ve acil bir tehlikedir' diyerek duyurdu. Yair Lapid, İran'ın Türkiye'ye giden İsraillileri hedef alan terör saldırıları düzenleyeceğini iddia etti. Yair Lapid, 'İstanbul'a tatile gitmeyin, gidenler de hemen dönsün' dedi.

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İSRAİL Dışişleri Bakanı Yair Lapid sosyal medya hesabından 'acil ve gerçek bir tehlike' diyerek 'terör saldırısı' olacağını iddia etti. Yair Lapid'in iddiasına göre İran, Türkiye'ye giden İsraillileri hedef almayı planlıyor. Yair Lapid, 'İstanbul'a tatili gitmeyin, gidenler de acilen İsrail'e dönsün' çağrısı yaptı. Lapid, 'Türk hükümetine İsrail vatandaşlarının hayatlarını korumak için gösterdikleri çaba için teşekkür etmek istiyorum" dedi. İşte Yair Lapid'in yayınladığı duyuru:

-Türkiye'de son haftalarda yaşanan olayların ardından ve İstanbul'a tatile giden İsraillilere yönelik İran terör saldırılarının bir dizi girişiminden sonra, İsraillileri İstanbul'a uçmamaya ve hayati bir ihtiyacınız yoksa Türkiye'ye uçmamaya çağırıyoruz. Halihazırda İstanbul'daysanız, mümkün olan en kısa sürede İsrail'e dönün.

-İstanbul'a bir uçuş planladıysanız - iptal edin. Hiçbir tatil sizin hayatınız ve sevdiklerinizin hayatı kadar değerli değildir. Yayınladığımız yönergeleri dinleyin, durum değerlendirmesine göre yönergeleri sürekli güncelliyoruz.

-İsrail güvenlik örgütleri, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, hepimiz son haftalarda İsraillilerin hayatlarını kurtaran muazzam bir çabaya katıldık. Bazıları İsrail'e döndü ve hayatlarının kurtulduğunu bilmeden aramızda dolaştı.

-Bu terör olayları, özgürlüğe seyahat eden İsraillilere karşı. Onları kaçırmak veya öldürmek için kasıtlı olarak İsrail vatandaşlarını seçiyorlar. Herkesin üzerine düşebilir. Bu gerçek ve acil bir tehlikedir.

-Türk hükümetine İsrail vatandaşlarının hayatlarını korumak için gösterdikleri çaba için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye yönelik turizm her iki ülke için de önemli ama onlar da alınmaması gereken riskler olduğunu anlıyorlar.

-Ben de İranlılara bir mesaj iletmek istiyorum: İsraillilere zarar veren anne sütü almayacak. İsrail'in uzun kolu nerede olursa olsun onu alacak.

-Bu uyarının uzun süreli olmayacağını umuyor ve inanıyoruz. Bu turizm mevsimi ve İsraillilerin Türkiye'ye dönmesini ve sunduğu her şeyin tadını çıkarmasını sağlayacak güvenlik güvenliğini kısa sürede sağlamak için her türlü çaba gösterilecek. O zamana kadar uyarı duruyor ve uçuş planlayan herkesi başka varış noktaları bulmaya çağırıyorum. Teşekkürler.